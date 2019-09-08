السياح مبهورون.. شاهد أول صور لمقبرتي رعيا ونياى بالأقصر

أبدى عدد من السائحين والإعلاميين أثناء افتتاح مقبرتى "رعيا ونياى" لرجال الدولة بمنطقة ذراع أبو النجا بمحافظة الأقصر، إعجابهم الشديد بالمقبرتين وزخارفهما والتى قام بترميمها وزارة الآثار المصرية بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكي ونعرض لكم أجمل الصور التى توضح هذه الزخارف بالمقبرتين.



والمقبرتان هما مقبرة "TT286 " نياى وهى مقبرة كاتب الطاولة زوجته تابيس واباءه ريري واير، ويرجع تاريخها إلى الأسرة العشرين هذه تبدأ بفناء ثم مدخل صغير يليها صالة فى نهايتها ومقصورة صغيرة ثم حجرة خالية من الزخارف يوجد بها بئر الدفن والمقبرة تعرض مناظر الحياة اليومية وكذلك المشاهد الجنائزية.



والمقبرة الأخرى مقبرة " TT159 " رعيا وهو المبعوث الرابع من آمون والمقبرة ترجع للاسرة التاسع عشر وعبارة عن شكل T وتتكون من فناء يؤدى الى المدخل الرئيسي والصالة العرضية تحتوى على بئر الدفن والجانب الغربي والصالة الطولية تحتوى على مقصورة بها تمثالين لمالك المقبرة وزوجته " ميرتى مارى " فى وضعية الجلوس.



وفى عام 2015 حتى 2017 قام مركز البحوث الأمريكي بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية بتنفيذ مدارس الترميم الحقلية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتوفير التدريب لموظفى الوزارة على تطوير الموقع وأعمال الترميم والتوثيق وكجزء من البرنامج التدريبي قام المشاركون بترميم وصيانة الصور الجدارية المقبرتين وأظهروا فنا بألوان زاهية يصور الحياة اليومية والمشاهد الجنائزية.