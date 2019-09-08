إطلاق بوابة إلكترونية للاستثمار فى المناطق الصناعية بمصر الشهر الجاري

أعلن المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمار في المناطق الصناعية المصرية خلال الشهر الجاري، والتى تتضمن جميع البيانات عن الأراضي الصناعية فى مصر وإتاحة حجزها إلكترونيًا، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين والعرب لزيارة الخريطة والتعرف على الفرص الاستثمارية غير المسبوقة عليها بعد إطلاقها.



جاء ذلك خلال مشاركة غازى كرئيس للوفد الصناعي المصري في الدورة الرابعة لمعرض الصين والدول العربية المنعقدة حاليا في مدينة ينتشوان، عاصمة منطقة نينغشيا، ذاتية الحكم شمال غربي الصين، والذي لأقيم على هامش مؤتمر الصين والدول العربية للاستثمار والتعاون في مجال القدرة الإنتاجية، وهو المعرض المقام في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري.



وقال المهندس مجدى غازى إن العلاقات المصرية - الصينية تشهد تطورا هائلا منذ عام 2014 حينما أعلن البلدان الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة إستراتيجية شاملة خلال أول زيارة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، وازدادت العلاقات بين البلدين توطيدا وتعزيزا بعد زيارة الرئيس الصيني شى جني بينج لمصر في مطلع عام 2016 .



وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: "شهدت العلاقات الاقتصادية تطورًا مستمرًا متمثلة في زيادة حركة الاستثمار الصيني في مصر، وقد جاءت الصين في السنتين الأخيرتين على قائمة أكبر المستثمرين في مصر، حيث إن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر وتعتبر مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في أفريقيا، مما يبشر بمستقبل واعد للاستثمارات الصينية في مصر".



وأوضح أن عدد الشركات الصينية العاملة فى مصر 1660 شركة فى 2018 برأس مال يصل الى 1.1 مليار دولار، وتبلغ الاستثمارات الصينية في مصر 7 مليارات دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 12.5 مليار دولار عام 2018، وتحتل الصين المركز 21 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر عام 2018.



وأكد المهندس مجدى غازى أن الهيئة قامت بطرح ما يقرب من 31.5 مليون م2 أراضى صناعية مرفقة خلال الفترة من 2016-2018 في جميع المحافظات، وهو جهد غير مسبوق من أجل التغلب على مشكلة ندرة الأراضي الصناعية، وتستهدف الهيئة طرح ما يقرب من 60 مليون م2 حتى عام 2020 تنفيذا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، والتي أولت أيضا اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الصناعي، ولهذا فقد قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإنشاء ستة مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص وبتقديم تمويل منخفض الفائدة، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منها في أربع مناطق "السادات– بور سعيد– بدر – مرغم1 – مرغم 2 بالإسكندرية – الغردقة" ضمن مشروع إنشاء 22 مجمعا صناعيا متخصصا في جميع المحافظات.



وأشار إلى أن الهيئة قامت عام 2007 بإطلاق برنامج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لجذب القطاع للاستثمار في تطوير 42 مليون م2 في مناطق صناعية مستدامة، وتم هذا بالفعل من خلال 12 مطور صناعي من القطاع الخاص في 3 مدن.



وصرح رئيس الهيئة بأن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار من خلال قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والذي يعد ثورة تشريعية في الإجراءات الحكومية حيث اختصر الفترة الزمنية لاستخراج تراخيص التشغيل من 636 يوم إلى أسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر، والتي تمثل الغالبية العظمى من المشروعات في مصر وشهر واحد للصناعات مرتفعة المخاطر، فضلا عن قانون ولاية الأراضي الصناعية لتكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة الأراضي الصناعية في مصر.



وأوضح أن مصر أصبحت منفذا لجميع أسواق العالم في ضوء شركاتها واتفاقياتها التجارية مع العديد من التكتلات التجارية الكبرى تؤهلها للنفاذ إلى أسواق دول يقدر عدد سكانها بـ 2 مليار نسمة.