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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

افتتاح معرض أهلا مدارس بجنوب سيناء بأسعار مخفضة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:21 م
اهلا مدارس
اهلا مدارس
ولاء عبد الكريم
افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وهشام خضير رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة معرض أهلا مدارس.

جاء خلال حضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وقال هشام خضير إن المعرض شهد إقبالا كبيرا منذ افتتاحه من قبل المواطنين للاستفادة من السلع المعروضة بأسعار مخفضة.

وأكد خضير، أن المعرض شمل كافة مستلزمات المدارس مثل الزي المدرسي والأدوات الدراسة والشنط والأحذية والمواد الغذائية وغيرها من السلع التي تلبي احتياجات تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات.

وأشاد رئيس غرفة جنوب سيناء بدور المحافظ وقيادات المحافظة بعد تعاونهم ودعمهم الكبير لإقامة هذا المعرض الذي يعد دعما حقيقيا للمواطنين.

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