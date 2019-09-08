حملات مستمرة لإزالة المخالفات.. ناطحات السحاب بالغربية صداع في رؤوس المسئولين

تشهد شوارع مركزي طنطا والمحلة بمحافظة الغربية، حالة من الفوضى العارمة، بعد انتشار الأبراج السكنية الشاهقة والتي أصبحت تنذر بكوارث محققة للمواطن الغرباوي.



ولمواجهة هذه المخالفات تشن الجهات التنفيذية بالأحياء والمدن، حملات يومية للاطاحة بالأبراج السكنية التي تجاوزت قيود التنظيم وارتفاعها تجاوز 18 طابقا، حيث أثارت تلك المخالفات حفيظة المواطنين وأبناء الغربية وأصابهم بحالة من الرعب والفزع خشية تعرض حياتهم لخطر الموت وتعالت النداءات المطالبة بتطبيق القانون وردع المخالفين من مالكي الأبراج المخالفة بشكل فوري.



ورصد "صدى البلد "، تعديات البناء الصارخة، التي تجاوز معدلات المحاضر المحررة داخل ديوان مجلس مركز ومدينة المحلة التابع لديوان المحافظة محققة ما يزيد عن 54 ألف مخالفة بناء سكني وتعد صارخ على خطوط التنظيم والتقسيم الشوارع وسط غياب الرقابة خلال السنوات الماضية وهو ما نتج عن الخلل الأمني وغياب دور رجال الشرطة فى تأمين حملات الإزالة للقيادات التنفيذية وزيادة صوت أصحاب النفوذ من رجال الأعمال.



ودفع هذا الأمر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية إلى إعلاء شعار "لا أحد فوق القانون والكل سواسية، مؤكدا أنه سيتم الإزالة لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.



وعبر المواطن " محمد حسن " مقيم بشارع سعد محمد سعد، عن تخوفه من انتشار تلك الظاهرة بالغربية، قائلا: "والله فعلا ارتفاعات الأبراج السكنية فى شوارع منطقة أبوراضي بحي أول المحلة أصبح مخيفا وفعلا الارتفاعات تجاوزت من "15- 18 " طابقا وسط اتباع كل مالك برج سكني أسلوب البلطجة والسطو على الجيران لإنهاء مصالحه".



وأضاف: "نخشي فى الفترة المقبلة أن تتحول مناطق سكنية ومنها دوران محب وعادل الرفاعي وشكري القوتلي إلى منطقة دويقة جديدة بسبب التعديات الصارخة لمالكي الأبراج السكنية على المخطط التفصيلي للدولة وسط غياب الرقابة أو الردع الفعلي لمسئولي المحليات لهم".



فى ذات السياق أوضحت منال محمد ربة منزل بمنطقة منشية البكري بحي ثان المحلة أن تعديات البناء وتجاوز الطوابق السكنية المخالفة بالأبراج ارتفع بمعدل بناء يزيد عن 30 % وفق معدل دوري وأسبوع دون تدخل من الجهات المسؤولة لإيقاف الأعمال وتوقيع غرامات على مالكي تلك الأبراج السكنية.



وتابعت ربة المنزل بقولها " مسئولو الإدارات الهندسية والتنظيم فى الأحياء لا يراعون الله فى أعمالهم ولا بد من محاسبتهم قانونيا وإداريا " وتسائلت "أين دور مسؤولي النيابة الإدارية والرقابة الإدارية محاسبة الفاسدين فى المحليات".



فى المقابل أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية فى تعليماته إلى رئيس غرفة العمليات والطوارئ المحاسب حامد هبيلة السكرتير العام ضرورة التنسيق الكامل مع مسئولي حي أول وثان المحلة وشن حملات لإزالة كافة التعديات السكنية والطوابق المخالفة فى المهد.



وشدد محافظ الغربية فى لقائه بمجلس التنفيذي مصغر لمسئولي الجهاز التنفيذي بديوان مجلس مركز ومدينة المحلة على أنه "لا لسطوة مافيا الأبراج السكنية وإزالتها في المهد وإيقاف الأعمال المخالفة".



وأشار محافظ الغربية إلى ضرورة تدشين الحملات اليومية لردع الأبراج السكنية المخالفة واتخاذ كاقة الإجراءات اللازمة لتأمين أرواح وحياة المواطنين مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين للقانون والتعدى على هيبة الدولة.