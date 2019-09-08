شاهد.. إطلالة أنثوية للمطربة يارا تشعل السوشيال ميديا

نشرت المطربة يارا، صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بأحدث إطلالة لها، وعلق أحد المتابعين قائلاً " يارا انا بغير عليكي ياريت تلبسي كم طويل بحبك".



وظهرت ترتدي بدي أسود كت، وجيب أبيض قصيرة بثلاث خطوط أسود وأحمر منسقة معهم شنطة صغيرة باللون الأحمر.



ووضعت يارا ميك أب ترابى ملائم لإطلالتها مع القليل من ملمع الشفاه الوردي، نسقت بعض الإكسسوارات فى اليد مع سلسلة رقيقة.



يذكر أن آخر أعمال يارا الفنية فيديو كليب لأغنية تحمل عنوان "شو بدو" إخراج ريشا سركيس، وكلمات الشاعر أحمد ماضي، وألحان الملحن طارق أبو جودة، وتوزيع الموزع الموسيقي عمر الصباغ.

