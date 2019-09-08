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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 31 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:30 م
تداول 31 سفينة حاويات
تداول 31 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانىء بورسعيد
أ ش أ
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم، الأحد، بلغ 31 سفينة.

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن حاويات، وغادرت الميناء 3 سفن، ويتواجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وأضاف أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة، ويتواجد على الأرصفة 4 سفن، ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.

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