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رئيس التحرير
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تعليم

19 دولة تشارك فى أسبوع شباب الجامعات الأفريقية بجامعة أسوان

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:53 م
أسبوع شباب الجامعات
أسبوع شباب الجامعات الإفريقية
شاذلى عبد الفتاح
أعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان عن مشاركة وفود 19 دولة أفريقية فى فعاليات أسبوع الجامعات الأفريقية المزمع عقده خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر المقبل وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أن أسوان هى عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019.

وأوضح أحمد غلاب أن الدول المشاركة فى هذا الأسبوع هي نيجيريا وتشاد والصومال ومالى وأفريقيا الوسطى وبنبن ومالاوى والسنغال وتنزانيا والنيجر وأوغندا وسيراليون وغامبيا والجابون والكاميرون وتوجو وليبريا والسودان وكوت ديفوار.

وأشار غلاب إلى أن أسبوع الجامعات الأفريقية يتضمن أيضًا مشاركة طلاب من 20 جامعة مصرية، حيث تم الإنتهاء من إنشاء الملاعب الخماسية والتنس بمقر الجامعة فى صحارى استعدادا لهذا الأسبوع، وجار إنشاء مدرج استاد كرة القدم بسعة 1000 متفرج، علاوة على إنشاء ملعب للكرة الشاطئية وتأهيل المسرح المغطى والمكشوف لاستضافة الفعاليات الفنية، وأيضًا تجميل وتزين ودهان مبانى الجامعة لتبدو فى أحسن صورها أمام المشاركين فى هذا الأسبوع.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن عبدالباسط رئيس اللجنة المنظمة العليا لأسبوع شباب الجامعات الإفريقية بجامعة أسوان أن جميع طلاب كلية التربية والرياضية يتدربون يوميخا منذ شهر يوليو الماضى على العروض الرياضية الخاصة بحفل الافتتاح المقرر إقامته فى إستاد أسوان الرياضى بمشاركة 2000 طالبًا وطالبة.

وتابع بأن كل وفد من الجامعات الإفريقية والمصرية المشاركة فى الأسبوع سوف يضم 10 طلاب ويشاركون فى العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية والرياضية.

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