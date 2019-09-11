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فيديوجراف| طبيعية أم اغتيال.. كيف توفي العالم النووي المصري في المغرب

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
منار شعبان
فجر السفير أشرف ابراهيم، سفير مصر في المغرب، مفاجأة بعد وفاة العالم النووي المصري أبو بكر رمضان.

قال السفير إنه تلقى اتصالا من السلطات المغربية يوم الخميس الماضي وأبلغوه بأن الدكتور أبو بكر توفى.

وأضاف أشرف إبراهيم في تصريحات تليفزيونية، قائلا:" العالم المصري المتوفى كان مشاركا في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري، مضيفا:" أثناء مشاركته شعر بتعب واعياء شديد مما اضطره للانسحاب من اللقاء والصعود لغرفتة بالفندق.

قال السفير انه قد ترددت أنباء عن إصابته بالإعياء بعد شرب كوب عصير ووجود سم به ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.

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