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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ أكمام طويلة.. ريا أبي راشد تشارك متابعيها صورا جديدة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:54 م
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
قسم المرأه
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد STORY جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة هادئة وجذابة.

وظهرت ريا أبي راشد بفستان طويل ومنقوش بأكمام طويلة، ولم تتكلف في اختيار الإكسسورات ولكن ارتدت حلقا مميزا.

ومن الناحية الجمالية، وضعت ريا ميك أب مناسب لبشرتها وآيلينر أسود مع روج مط من درجات الموف، ووضعت طلاء أظافر أحمر اللون.

يذكر أن ريا أبي راشد، تقدم برنامج "سكووب‎" Scoop ‎الذي حاورت فيه مشاهير هوليوود مثل ‏نيكول ‏كيدمان ‏وتوم هانكس وجيم ‏كاري، ويعرض على قناة ‎ MBC.

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