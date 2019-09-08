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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية البريطانية: جونسون يصر على مساعيه في الخروج من الاتحاد الأوروبي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:04 م
صدى البلد
أ ش أ
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب" إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يصر على مساعيه في الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف راب - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم، الأحد - أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن رئيس الوزراء البريطاني لن يخرق القانون بالتأكيد.

وتابع: "كان من الضروري استعادة الانضباط في حزب المحافظين".

وكان بوريس جونسون قد كتب رسالة إلى نواب حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني، مؤكدا أنه لن يطالب الاتحاد الأوروبي بتمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد والمقرر في 31 أكتوبر المقبل.

يذكر أن وزيرة العمل والمعاشات البريطانية أمبر رود قد استقالت من الحكومة، قائلة إنها لم تعد تعتقد أن التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو الهدف الرئيس للحكومة.

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