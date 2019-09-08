المتحف الآتوني بالمنيا.. 16 عاما من العمل بسبب الاعتمادات المالية.. 10 ملايين يورو لإنهاء التطوير

علي مدار 16 عاما بدأ العمل بمتحف اخناتون " المتحف الآتوني" بمدينة المنيا وحتى الان لم يتم الانتهاء من المتحف لافتتاحه امام الجمهور.



المتحف مقام على مساحة تبلغ 25 فدانًا بطول 600 متر على كورنيش النيل وتم طرح المشروع على 3 مراحل انتهت المرحلة الأولى في 2007، شملت أعمال الهيكل الخرساني والمباني لمبنى المتحف الرئيسي، وكذا الأعمال الاعتيادية والتشطيبات للمباني الملحقة وتتمثل في مدرسة الترميم، ومبنى الماكينات، والكافتريا، ومبنى محلات بيع الهدايا، والكوبري، إلى جانب البوابات

والمرحلة الثانية شملت واجهات مبنى المتحف الرئيسي، وأعمال التكييف المركزي، وأعمال المصاعد، وأعمال شبكة الري بالموقع العام.



وتوقف العمل بالمتحف مع قيام ثورة 25 يناير، لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإتمامه، ثم بدأت أعمال الإنشاء مرة أخرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإتمام المرحلة الثالثة.



وقد وافق البوندتساج الألماني على منح مصر 2 مليون يورو، لاستكمال اعمال التطوير كما وعد الجانب الألماني بمنح مصر 8 ملايين يورو أخرى لانهاء كافة أعمال التطوير للمتحف.



وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للمنياأعمال المرحلة الثالثة من مشروع تنفيذ المتحف الآتوني،

حيث أعلنت وزارة الاثار أن الوزارة بدأت أعمال مشروع تنفيذ المتحف الآتوني في عام 2003، على مساحة إجمالية تبلغ 25 فدانًا بطول 600 متر على كورنيش النيل، حيث تم طرح المشروع على 3 مراحل، حيث أن المرحلة الأولى تم الانتهاء منها في 2007، والتي شملت أعمال الهيكل الخرساني والمباني لمبنى المتحف الرئيسي، وكذا الأعمال الاعتيادية والتشطيبات للمباني الملحقة وتتمثل في مدرسة الترميم، ومبنى الماكينات، والكافتريا، ومبنى محلات بيع الهدايا، والكوبري، إلى جانب البوابات.



وشملت المرحلة الثانية من مشروع المتحف شملت واجهات مبنى المتحف الرئيسي، وأعمال التكييف المركزي، وأعمال المصاعد، وأعمال شبكة الري بالموقع العام، ومبنى مركز الشرطة السياحي، وتمتد المرحلة الثانية في أعمال المرحلة الثالثة من مشروع المتحف التي تشمل أعمال التشطيبات الداخلية لمبنى المتحف الرئيسي، واستكمال الأعمال المدنية بالموقع العام، إلى جانب جميع أعمال الكهرباء، واستكمال أعمال التكييف والحريق والري.



وتوقف العمل بمشروع المتحف مع قيام ثورة 25 يناير، لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإتمامه، ثم بدأت أعمال الإنشاء مرة أخرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإتمام المرحلة الثالثة.



وجاءت فكرة انشاء المتحف الآتوني من خلال اتفاقية للتآخي بين محافظة المنيا ومدينة هليدز هايم الألمانية عام 1979، ليحكي فترة الملك اخناتون، وفترة التوحيد لسرد قصة مدينة " أخت آتون " تل العمارنة لكونها جزء من محافظة المنيا، وعاصمة مصر في ذلك الوقت؛ ليصبح المتحف منارة ثقافية هامة في محافظات الصعيد.



وعقدت وزارة الاثار اتفاق التعاون مع الجانب الألماني حيث وافق البوندتساج الألماني على منح مصر 2 مليون يورو، لاستكمال اعمال التطوير كما وعد الجانب الألماني بمنح مصر 8 ملايين يورو أخرى للانتهاء من كافة أعمال التطوير للمتحف.



ومن جانبه كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وزيري الاستثمار والتعاون الدولي والآثار بالتنسيق في هذا الشأن كي يتسنى تدبير كافة الاعتمادات المالية المطلوبة لإنهاء واستكمال كافة أعمال إنشاء المتحف.

