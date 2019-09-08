التعليم العالي: لدينا 70 ألف طالب وافد يدرسون بالجامعات المصرية.. وتحديث المناهج الدراسية بما يتلاءم مع المعايير العالمية

التعليم العالي:

بدء العمل في اثنين من أفرع الجامعات الأجنبية بحلول العام الدراسي القادم في العاصمة الإدارية الجديدة

إجراءات لتطوير جودة التعليم التكنولوجي وربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل

من جانبه، أشار الدكتور هشام الشريف، رئيس مركز التميز الفنلندى، إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الفنلندية في دعم سياسات الإصلاح التعليمي في مصر، وكذلك تقديم التدريب والدعم اللازم للطلاب والباحثين المصريين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي تحرص عليه مؤسسة ريتسك، لافتا إلى تعزيز هذا الدور في ضوء افتتاح المركز الفنلندي للتميز والإبداع والابتكار.





افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المنتدى المصري الفنلندي للتعليم العالي، والذي يعقد بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور تارجا هالونان، رئيسة جامعة هلسنكي والرئيس السابقة لدولة فنلندا، ويهدف لبحث دعم التعاون بين مصر وفنلندا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.واستعرض الوزير في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى، التطور الذي شهدته سياسات التعليم العالي في مصر خلال الفترة الماضية، وأكد سعي مصر لتأكيد مكانتها كمركز لتقديم الخدمات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن مصر تعد واحدة من ٢٠ دولة جاذبة للطلاب الوافدين طبقا لإحصاءات منظمة اليونسكو، وتستضيف مصر حاليا حوالي ٧٠ ألف طالب وافد يدرسون بمختلف الجامعات المصرية في العديد من التخصصات والبرامج التعليمية، ومن المتوقع زيادة هذا العدد بحلول عام ٢٠٢٠ مع افتتاح العديد من المشروعات التعليمية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية.وقال الوزير إن تطوير خدمات التعليم العالي والبحث العلمي يعد جزءا من خطة التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وضمان حصولها على الاعتماد، وتحديث المناهج الدراسية بما يتلاءم مع المعايير العالمية، ودعم ثقافة البحث العلمي لدى طلاب الجامعات، والتركيز على تطوير مهاراتهم في الابتكار والإبداع والتكنولوجيا، والتوسع في الاعتماد على التعليم الإلكتروني، ورقمنة مؤسسات التعليم الجامعي، وتطوير جودة التعليم التكنولوجي، وربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل، وتأهيل الخريجين لملاءمة احتياجات سوق العمل سواء في مصر أو خارجها.وأضاف أن مصر تسعى للوصول بالتعليم العالي والبحث العلمي للعالمية، وذلك من خلال عقد اتفاقات الشراكة مع كبرى المؤسسات التعليمية في العالم، والاستفادة من البرامج التعليمية التي تقدمها، وكذلك برامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وذلك بالتزامن مع إطلاق حزمة إصلاحات تشريعية في مجال التعليم العالي، من بينها إصدار قانون إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية والذي يسمح بنقل الخبرات التعليمية العالمية إلى مصر، ويساهم في جذب الاستثمارات الدولية في مجال التعليم العالي، مشيرا لبدء العمل في اثنين من أفرع الجامعات الأجنبية بحلول العام الدراسي القادم في العاصمة الإدارية الجديدة.وفي هذا الإطار، أكد الوزير تطلع مصر للتعاون مع فنلندا في تقديم برامج تعليمية وتدريبية مشتركة من خلال فتح أفرع للجامعات الفنلندية في مصر، والاستفادة من الخبرة الفنلندية في تطوير نظم التعليم، مشيرا لتميز المؤسسات التعليمية الفنلندية في مجال ربط التعليم بسوق العمل، وكذلك دعم التعاون بين البلدين من خلال تشجيع برامج التوأمة بين الجامعات المصرية والفنلندية، خاصة في المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بين الجانبين من خلالها وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات، والبايوتكنولوجي، والنانوتكنولوجي، والغذاء، والزراعة، والصحة، والبيئة.ووجه الوزير التهنئة لإنشاء مركز التميز الفنلندي للإبداع والابتكار، والذي يتم افتتاحه على هامش المنتدى بمقر مؤسسة "ريتسك" ويهدف لبناء القدرات في العديد من المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية.من جانبها، أشادت رئيسة فنلندا السابقة ورئيس مجلس أمناء جامعة هلسنكي "تارجا هالونان" بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وفنلندا، مشيرة إلى تطلع فنلندا لتقديم خبراتها في مجال التعليم العالي إلى مصر، من خلال برامج التعاون المشترك، وكذلك تقديم المنح الدراسية للطلاب المصريين، كما قدمت عرضا للتجربة الفنلندية في التعليم العالي، والتي تعتمد على ربط التعليم بسوق العمل وتأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة والمشاركة المجتمعية، كما أكدت أهمية الاستثمار في التعليم العالي ودوره في خدمة الاقتصاد وتوفير فرص عمل في المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.شهد افتتاح المنتدي لاورا كانسيكاس ديبرايس، سفيرة فنلندا بالقاهرة، وعدد من مسئولى الجامعات المصرية والتعليم العالى من مصر وفنلندا، وممثلي مكاتب التعاون الدولي بالجامعات.