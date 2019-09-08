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رئيس التحرير
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اقتصاد

افتتاح معرض الغرفة التجارية لمستلزمات المدارس بمنطقة فيصل بالجيزة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:35 م
اهلا مدارس
اهلا مدارس
محمد صبيح
افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، المعرض الذي تقيمه غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بمنطقة فيصل على مساحة ألفي متر مربع بمشاركة 42 شركة.

حضر فعاليات الافتتاح كل من نيفين جامع الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فضلًا عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الجيزة.

وقال وزير التموين إن معارض أهلًا مدارس بمختلف المحافظات شهدت تعاونًا كبيرًا بين مختلف الجهات لإخراجها بالشكل المطلوب وعلى رأس تلك الجهات الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات، مؤكدًا أن للمعارض دور كبير فى تقديم مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقال رئيس غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المعرض المقام على مساحة ألفي متر مربع يشارك به أكثر من 42 عارضا يمثلون شركات كبرى بالسوق تعرض منتجاتها من مستلزمات المدارس بكافة أنواعها وأشكالها وأحجامها، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الغرفة حرص على أن يكون المعرض "مكيف الهواء"؛ تيسيرًا على المواطنين.

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