مش مبسوط بـ خلافاتنا .. احمد ابراهيم يكشف موقفه من التصالح مع اصالة .. فيديو

كشف الموزع الموسيقي احمد ابراهيم عن موقفه من التصالح مع الفنانة السورية اصالة نصري بعدما شنت هجوما عليه بعد زواجه من الفنانة أنغام.



وقال أحمد ابراهيم خلال حلوله ضيفا في موقع صدى البلد الاخباري :"معنديش مشاكل مع أصالة او اي حد اللي عنده مشكلة في حاجة تخص حياتي الشخصية يحلها هو".



واضاف احمد ابراهيم: "اصالة فنانة كبيرة وانا بحترمها ولا يوجد الآن تواصل شخصي بيننا ومش مبسوط اني يكون في بينا مشاكل".



وتابع احمد ابراهيم: "لم ارد الاهانة بالهانة انا شخص بعرف الاصول كويس و اللي مش بيحترمني انا مش شايفه".

