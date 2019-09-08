هتقابلوا ربنا ازاي.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ أعضاء الزمالك

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة نارية لأعضاء النادي، الذين رفضوا ميزانية الأبيض، عن السنة الحالية.



وكان نادي الزمالك اعتمد ميزانية النادي أمس، السبت، بموافقة 21944 عضوا، بينما رفض 7850 عضوا.



وقال مرتضى مصنور في تصريحات تليفزيوينة:" الزمالك حقق رقم غير مسبوق في الجمعية العمومية، وسأخدم الجميع بلا استثناء، سواء من قال نعم أو لا.



واضاف:" بقول للأعضاء الذين رفضوا ميرانية الزمالك، هتقابلوا ربنا ازاي، الميزانية بها فائض 170 مليون جنيه، كيف ترفضونها".



يذكر أن الزمالك سيواجه بيراميدز اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساء، على ملعب برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر.