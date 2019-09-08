رئيسة فنلندا السابقة: مستعدون لتقديم خبراتنا لتطوير التعليم في مصر

قالت تاريا هالونين رئيسة فنلندا السابقة ورئيسة مجلس أوصياء جامعة هلسنكى إنها تتابع خطة تطوير التعليم فى مصر، معربة عن استعداد بلادها لتقديم الخبرات فى مجال تطويرالتعليم.



وأكدت هالونين - فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارتها الحالية لمصر والتى تتزامن مع افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات فى وقت لاحق اليوم بالتعاون مع سفارة فنلندا بالقاهرة - أهمية تطوير نظام التعليم لما يمثله من ضرورة فى نهضة وتطور الدول والشعوب، لافتة إلى أن مصر تواجه تحديات تحتم عليها الإسراع في تطوير قطاع التعليم.



وأعربت عن أملها فى أن تستفيد مصر من المركز الإقليمي، حيث نقدم الخبرة الفنلندية ولكننا لا نقدم نموذجا صارما للتطبيق في مصر ولن نتدخل في التفاصيل، موضحة أن تطوير التعليم في فنلندا كان له تأثير إيجابي علي المجتمع وعلى الأفراد الذين أصبحوا قادرين على الاستفادة من قدراتهم.



وحول رئاستها لفنلندا خلال الفترة من عام 2000 إلي عام 2012، أوضحت هالونين أنها كانت أول سيدة تتولي رئاسة البلاد بعد فشل سيدتين قبلها، مؤكدة أن فنلندا تمتلك تاريخا حول دعم السيدات للدخول في الحياة السياسية حيث يوجد كثير من النائبات في البرلمان الفنلندي كما أن عدد الوزيرات السيدات أكثر من الوزراء في الحكومة الفنلندية الحالية.



يذكر أن المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات يهدف إلي تقديم الدعم لكافة الدول الإفريقية والمنطقة العربية من خلال نقل التجارب الدولية المتميزة في مجال التميز العلمي والتعليمي لنشر وتطوير المعرفة والتكنولوجيا المرتبطة بها والاقتصاديات الرقمية ودعم المبادرات الرائدة لتطوير التعليم بداية من مراحل الإعداد المبكر وحتى مختلف المراحل المدرسية.

