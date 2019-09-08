إيرباص: نعتز بالشراكة مع مصر للطيران

أعرب فؤاد عطار، رئيس الطائرات التجارية لشركة ايرباص بأفريقيا والشرق الأوسط، عن سعادته بحضور حفل انضمام طائرة A220 لأسطول مصر للطيران الجوي، مؤكدا تاريخ الشركة الوطنية الحافل بالإنجازات، والشراكة العريقة بينهما.



وقال فؤاد عطار، في كلمته باحتفالية استلام مصر للطيران أولى طائرات A220، إن الشركة الوطنية تعد الأولى في الشرق الأوسط في تشغيل هذا الطراز والمشغل السادس على الصعيد العالمي.



وأضاف رئيس الطائرات التجارية لشركة ايرباص بأفريقيا والشرق الأوسط، أن مصر من أوائل الدول التي اعتمدت النقل الجوي في العالم، حيث أسست اول شركة طيران وطنية، وصاحبة أول ناقلة جوية في المنطقة والشرق وسابع شركة على مستوى العالم، وتابع: "على مدار العقود الماضية جمعت شراكة عريقة نفتخر بها مع مصر للطيران، التي تلعب دورا في تطوير قطاع النقل الجوي بالمنطقة".



واستطرد: "نحتفل أيضا ببداية خطة طموحة مع أسطول مصر للطيران بضم 12 طائرة من طراز A220-300, بالإضافة إلى 15 بداية من العام القادم من طراز A220 neo".



وأشار إلى أن الطلب على طراز A220-300، يشهد نموا مستمرا على المستوى العالمي، خاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أن هذا الطراز يلبى توقعات مصر للطيران واحتياجات عملائها.



