إمبراطورة اليابان السابقة ميتشيكو تخضع لعملية جراحية لاستئصال ورم

خضعت الإمبراطورة اليابانية السابقة، اميريتا ميتشيكو، لعملية جراحية لاستئصال ورم من الثدي في مراحله المبكرة في أحد مستشفيات طوكيو، اليوم الأحد؛ حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية "ان اتش كي".



وقالت هيئة الصحة الوطنية إن العملية التي استغرقت أربع ساعات لإزالة الأنسجة السرطانية من الثدي الأيسر للإمبراطورة، البالغة من العمر 84 عاما قد تمت بنجاح في مستشفى جامعة طوكيو.



وعادت الإمبراطورة السابقة إلى غرفتها الخاصة في المستشفى بعد الجراحة، التي أجريت لها تحت التخدير العام.



واكتشف الأطباء الورم الخبيث في مرحلة مبكرة في شهر أغسطس الماضي خلال خضوع الإمبراطورة لفحوصات طبية عندما بدأت تشتكي من ضيق التنفس أثناء المشي الصباحي وفقدان الوزن بشكل مفاجئ؛ بحسب صحيفة "جابان توداي".



وتم نقل الإمبراطورة اليابانية البالغة من العمر 84 عامًا يوم أمس السبت إلى المستشفى للتجهيز لإجراء العملية.



وجدير بالذكر أن الإمبراطور أكيهيتو، زوج ميتشيكو، تنحى رسميا عن العرش في أبريل، وهو أول تنازل عن الحكم منذ 200 عام في أقدم ملكية في العالم. وقد تولى ابنه الأكبر الأمير ناروهيتو الذي أصبح الإمبراطور الـ126 للبلاد.



وولدت ميشيكو في عام 1934 في طوكيو، وهي أول سيدة من العامة تتزوج من وريث إمبراطوري، وأنجبت الإمبراطور الحالي ناروهيتو في عام 1960 وابنها الثاني، الأمير أكيشينو، الذي ولد في عام 1965.