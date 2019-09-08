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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

#الزمالك يشعل تويتر.. ومغردون: سنظل أوفياء

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:04 م
الزمالك
الزمالك
منار نور
يترقب عشاق كرة القدم المصرية المباراة النارية اليوم الأحد بين الزمالك وبيراميدز، في تمام الثامنة مساء، في نهائي بطولة كأس مصر.

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر  #الزمالك ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

جاءت التعليقات كالتالى : _

عند المكسب يزداد قلبى حب لك وعند الهزيمه يزداد قلبى عشقا لك😍♥️
العب برجوله ولا يهمك النتيجه
سنظل أوفياء#الزمالك

الله انصرنا
#الزمالك

تفضل امجادك قدام عيني
يارب فرحنا النهارده #الزمالك

تستحق كل البطولات
#الزمالك

ع الفوز الليله حارب جمهورك بيناديك تسمع صوت المدرج بيغني النصر ليك 😁😁👏🕺#الزمالك

ياااااااا رب الكأس #الزمالك

يلا اكسبوها وفرحونا ياولاد الليلة ..
زمالك يلعب يكسب دايما والله ..
دي الكورفا جامده مين في البلد دي يقدر علينا ..
#الزمالك

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