الزمالك يشعل تويتر.. ومغردون: سنظل أوفياء

يترقب عشاق كرة القدم المصرية المباراة النارية اليوم الأحد بين الزمالك وبيراميدز، في تمام الثامنة مساء، في نهائي بطولة كأس مصر.
دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #الزمالك ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر.
جاءت التعليقات كالتالى : _
عند المكسب يزداد قلبى حب لك وعند الهزيمه يزداد قلبى عشقا لك😍♥️
العب برجوله ولا يهمك النتيجه
سنظل أوفياء#الزمالك
الله انصرنا
#الزمالك
تفضل امجادك قدام عيني
يارب فرحنا النهارده #الزمالك
تستحق كل البطولات
#الزمالك
ع الفوز الليله حارب جمهورك بيناديك تسمع صوت المدرج بيغني النصر ليك 😁😁👏🕺#الزمالك
ياااااااا رب الكأس #الزمالك
يلا اكسبوها وفرحونا ياولاد الليلة ..
زمالك يلعب يكسب دايما والله ..
دي الكورفا جامده مين في البلد دي يقدر علينا ..
#الزمالك
دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #الزمالك ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر.
جاءت التعليقات كالتالى : _
عند المكسب يزداد قلبى حب لك وعند الهزيمه يزداد قلبى عشقا لك😍♥️
العب برجوله ولا يهمك النتيجه
سنظل أوفياء#الزمالك
الله انصرنا
#الزمالك
تفضل امجادك قدام عيني
يارب فرحنا النهارده #الزمالك
تستحق كل البطولات
#الزمالك
ع الفوز الليله حارب جمهورك بيناديك تسمع صوت المدرج بيغني النصر ليك 😁😁👏🕺#الزمالك
ياااااااا رب الكأس #الزمالك
يلا اكسبوها وفرحونا ياولاد الليلة ..
زمالك يلعب يكسب دايما والله ..
دي الكورفا جامده مين في البلد دي يقدر علينا ..
#الزمالك