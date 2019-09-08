الزمالك يشعل تويتر.. ومغردون: سنظل أوفياء

يترقب عشاق كرة القدم المصرية المباراة النارية اليوم الأحد بين الزمالك وبيراميدز، في تمام الثامنة مساء، في نهائي بطولة كأس مصر.



دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #الزمالك ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر.



جاءت التعليقات كالتالى : _



عند المكسب يزداد قلبى حب لك وعند الهزيمه يزداد قلبى عشقا لك😍♥️

العب برجوله ولا يهمك النتيجه

سنظل أوفياء#الزمالك



الله انصرنا

#الزمالك



تفضل امجادك قدام عيني

يارب فرحنا النهارده #الزمالك



تستحق كل البطولات

#الزمالك



ع الفوز الليله حارب جمهورك بيناديك تسمع صوت المدرج بيغني النصر ليك 😁😁👏🕺#الزمالك



ياااااااا رب الكأس #الزمالك



يلا اكسبوها وفرحونا ياولاد الليلة ..

زمالك يلعب يكسب دايما والله ..

دي الكورفا جامده مين في البلد دي يقدر علينا ..

#الزمالك