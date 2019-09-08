23 نوفمبر.. الحكم في طعن وزير الخارجية على تجديد جواز أيمن نور

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقام من وزير الخارجية ضد أيمن نور، ويطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري (أول درجة) بتجديد جواز سفر أيمن نور المنتهي للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.



وجاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب من أجل استخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاءه.



وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطاؤه".