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أخبار البلد

تعاون بينGLAM والأمم المتحدة لتمكين المرأة والطفل في مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:07 م
المشاركات في إفطار
المشاركات في إفطار عمل سفراء العالم السيدات
محمود نوفل
استضافت السفيرة Mateja Prevolšek ، سفيرة سلوفينيا بالقاهرة ، إفطار عمل سفراء العالم السيدات ، مع ممثلة ونائبة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة.

وناقشت المجموعة إمكانيات التعاون بين سفراء العالم السيدات "GLAM" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في برامجها لتنفيذ دعم تمكين المرأة والطفل في مصر.

وضمن مبادرة من سفيريتي البرتغال وبلجيكا ، فقد تم تشكيل المجموعة العالمية للسفراء السيدات GLAM في مصر حيث يضم سفراء من بلجيكا والبرتغال والكونغو وملاوي ولاتفيا وسلوفينيا وكوبا وكولومبيا وفنلندا.

كما تهدف GLAM إلى تبادل الخبرات وإنشاء شبكة دعم لإقامة علاقات مع جماهير مختلفة من السيدات في هذه البلدان والاعتراف بدور المرأة في المجتمع حيث يراقبون عن كثب نظام الابتكار وريادة الأعمال في مصر ، وقيادتها في منطقة شمال إفريقيا.

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