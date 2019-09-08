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تعليم

وزارة الاتصالات: الحكومة تتجه لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب والزراعة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:58 م
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
نهلة الشربيني
أكدت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون بين وزارتي الاتصالات والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي بدأ في مطلع هذا العام حين تلقت الوزارتين تكليفا من رئيس الجمهورية لوضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي لأنه لا يمكن أن نستفيد من التكنولوجيا دون الاستفادة من المعلومات.

وأوضحت الوزارة، بمناسبة بدء فعاليات المؤتمر الدولي الأول لتأثير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات المعلومات الحديثة في بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري، أن الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وصلت العام الجاري ما يزيد عن 37 مليار دولار، بينما نسبة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وأفريقيا بلغت العام الجاري 290 مليون دولار، وسيزيد بحلول عام 2023 إلى 500 مليون دولار.

وأكدت أن مصر خطت خطوات جادة وطيبة في مشروعات متعددة وانتجت كما كبيرًا من البيانات، خلال العقود الماضية، التي يجب علينا درس تعظيم الفائدة منها واستخراج قيمتها، منوهة بأنه خلال السنوات القادمة ستطبق الحكومة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والطب والزراعة.

وأشارت إلى أن مصر تحتاج إلى دعم وعمل جاد لكي تواكب العلم والعالم، حيث ظهرت استراتيجيات الذكاء الاصطناعي بدول العالم حديثا ومنها أمريكا التي ركزت على التعاون مع شركات القطاع الخاص والمراكز البحثية الخاصة بهذا المجال لإجراء عدد من الأبحاث كل عام.

وأضافت الوزارة أن الصين تحتل المركز الأول في هذا المجال بينما فرنسا أنفقت نصف مليار دولار هذا العام لدعم أبحاثها في هذا المجال، وايضا الدول العربية خطت خطوات مهمة، بالإضافة إلى دول افريقيا مثل رواندا مؤكدا أهمية علم الذكاء الاصطناعي وتأثيره الذي بات واحدا من أهم التأثيرات على الاقتصاد العالمي.

ينظم المؤتمر قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء، ويقام على هامش فعاليات المؤتمر العديد من الجلسات حول آفاق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في مصر، والاستراتيجية الوطنية المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية سنغافورة في مجال الذكاء الاصطناعي، واتجاهات استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية الوطنية.

ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات الهامة، منها: استراتيجيات ومنهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات الحديثة، وتبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والاستراتيجيات العالمية في تطوير منهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري بما يحقق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي.

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