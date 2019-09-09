برلماني يطالب بفصل منظومة القمامة الجديدة عن المحليات

طالب السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بضرورة فصل منظومة القمامة الجديدة عن وزارة التنمية المحلية وتكون تابعة بشكل مباشرة لوزارة البيئة لتتولي السيطرة عليها، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة هي المنوطة بهذا الأمر.



وأضاف "حجازي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة التنمية المحلية على كاهله مسؤوليات كبيرة في مجالات أخرى بالإضافة إلى كونها غير متخصصة في الملف البيئي، وذلك يجعل هناك ضرورية قسوة في أبعاد منظومة النظافة الجديدة عنها بشكل نهائي.



وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى السبب الرئيسي في ظهور الأمراض الحالية هي التلوث الناتج عن القمامة الموجودة بالشوارع التي من الممكن أن تهدد الصحة العامة وسلامة أجيال واعدة، مؤكدًا على ضرورة الفصل بالإضافة إلى التعاقد مع شركات لتدوير المخلفات للاستفادة وتحقيق الأرباح التي تصب في مصلحة الدولة.



يأتي ذلك بعد أن عقدت وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع كل من وزيرة البيئة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بحضور قيادات الوزارتين والهيئة.



وبحث الاجتماع متابعة موقف الخطة التنفيذية لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات خلال العام الأول ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، والذي يتضمن إنشاء حوالي ٢٣ محطة وسيطة وثابتة ومتحركة في ١١ محافظة و٣٤ خلية دفن صحي آمن في ٢٠ محافظة وإغلاق ٣٥ مقلب عشوائي في ٦ محافظات، حيث تم التأكيد على التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية فيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات.



من جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية على أهمية الإسراع في تنفيذ البرنامج الأول للمنظومة ومتابعة عمليات الإسناد للجهات المعنية بالإضافة إلى قيام المحافظات بتسليم مواقع العمل للهيئة العربية للتصنيع ممهدة لسرعة تنفيذ المخططات المطلوبة.