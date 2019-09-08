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رياضة

نيبوشا: مباراة المقاصة كشفت لي نقاطا تحتاج لمزيد من العمل.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:52 م
نيبوشا
نيبوشا
عمرو ابوبكر
أثنى الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المدير الفني لنادي الجونة، على الأداء القوى الذي اتسمت به مباراة فريقه أمام مصر المقاصة في افتتاح دورة الجونة التحضيرية للموسم الجديد.

وقال نيبوشا:"لم تكن مباراة ودية، لقد كانت مباراة قوية بحق، والمقاصة فريد جيد جدا.. أعتقد أن دورة الجونة فكرة عظيمة لأن هذه المباراة لم تكن ودية عادية ولكنها من نوعية تلك المباريات التي تشهد نوعا من الضغوط".

وتابع مدرب الجونة:" هذه المباريات تكشف لي ضرورة العمل على بعض الأشياء الفنية وبطرق مختلفة خلال الإعداد.. لقد شاهدت وجوها مختلفة للاعبي فريقي على أرض الملعب ويجب أن نحافظ على أسلوبنا في اللعب".

وأضاف نيبوشا:" بعض أجزاء المباراة كانت جيدة والبعض الآخر لم يكن، وأوجه التهنئة للمقاصة على الروح الرياضية في الملعب وعلى المباراة الجيدة وسنعتمد على المباراة القادمة في النهائي لتطوير فريقنا والظهور بشكل أفضل".

وحقق الجونة الفوز على المقاصة بهدف نظيف في افتتاح دورة الجونة التحضيرية، لينتظر الفائز من مباراة اليوم بين أسوان وحرس الحدود.

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