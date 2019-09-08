عبد الدايم: نتمنى مواجهة كوريا أو كندا في دور الـ 16 ببطولة العالم لناشئات الطائرة

قال أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم رقم 16 للناشئات تحت 18 عاما التى تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجارى على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية والصالة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى إن منتخبنا الوطنى لعب في لقاء بورتريكو بقوة وحسمه لصالحه بثلاثة أشواط نظيفة ، وبنفس القوة فاز على المنتخب الكاميرونى بنفس المستوى الفنى العالى، ولكنه خسر لقاء الصين لقوة المنافس الذى يتميز بخبرة لاعباته واكتمال صفوفه، ومع ذلك أدت لاعبات منتخبنا كل المطلوب منهن ، لأننا نعلم حجم المنتخب الصينى، ليحتل منتخبنا المركز الثالث فى المجموعة بعد الصين والبرازيل .





أضاف عبد الدايم أن مباراة المنتخب غد الاثنين أمام المنتخب البرازيلى فى ختام مباريات الدور الأول من البطولة صعبة للغاية ، لأن المنافس يشارك فى البطولة من أجل المنافسة على اللقب الذى أحرزه من قبل مرتين ، فضلا عن تمتع اللاعبات البرازيليات بمستوى فنى وبدنى عال يؤهلهن للمنافسة على اللقب، مشيرا إلى أن البرازيلى ماركو كيروجا المدير الفنى لمنتخبنا سوف يسعى للفوز على منتخب بلاده بعد أن درس نقاط قوة وضعف المنافس، بعد أن خاض مباراتين وديتين معه قبل البطولة ، وكان منتخبنا أكثر من ند رغم الخسارة بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى المباراتين .



