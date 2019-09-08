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محافظات

تفاصيل إجراء أول 3 جراحات قسطرة أطفال ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:21 م
تفاصيل اجراء أول
تفاصيل اجراء أول 3 جراحات قسطرة اطفال فى ببورسعيد
كتب محمد الغزاوى
حققت منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد نجاحا ملموسا فى إعادة مستشفى النصر إلى الحياة مجددا عقب توقف العمل فى إنشائها قرابة 15 عاما لخلافات مالية نجحت المنظومة الجديدة فى حلها وانتهاء الاعمال بها وتحويلها إلى صرح طبى عالمى للأطفال تحت إشراف الدكتور مجدى يعقوب.

وضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، تم إجراء ٦٨ تداخلي وعمليات جراحية دقيقة خلال فترة التشغيل التجريبي و ٢٦٨ تردد علي العيادات عالية التخصص و تم عمل ١٩١٨ فحصا طبيا ما بين خدمات معملية متقدمة وتحاليل أنسجة وأشعات تشخيصية ( رنين / مقطعية / تليفزيونية ) علي يد نخبة من الاستشاريين والأساتذة.

واستكمالا للنجاحات تمكنت الأطقم الطبية من إجراء ٣ عمليات قسطرة علاجية للقلب للأطفال بمستشفى النصر التخصصى للأطفال لأول مرة ببورسعيد وإقليم القناة.

وتم إجراء هذا النوع من التداخلات الدقيقة من خلال وحدة مجدي يعقوب بمستشفي النصر التخصصي للأطفال وحققت التدخلات الثلاث نجاح باهر.

وتمثلت الحالة الأولى فى إغلاق وصلة شريانية بالقسطرة (Catheter Closure of PDA) للطفل ساجد، والذي لم يتجاوز عمره عامين وتم تحويله من مركز الحرفيين ببورفؤاد، والحالة الثانية فى إغلاق ثقب أذيني كبير بالقلب بالقسطرة (ASD Transcatheter closure) للطفل فارس، والذي يبلغ عمره ٤سنوات وتم تحويله من مركز المبرة ببورسعيد.

وجاءت الحالة الثالثة لإغلاق وصلة شريانية بالقسطرة (PDA Transcatheter coil closure) للطفلة ريتال، والتي تبلغ من العمر سنتين وتم تحوليها من وحدة بنك الاسكان ببورسعيد.

كانت الإجراءات بدأت على وجه السرعة فور وصول الحالات الثلاث إلي مستشفى النصر التخصصي للأطفال حيث تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، وتم إجراء العمليات الجراحية بنجاح من خلال فريق طبي متكامل من وحدة مجدي يعقوب التابعة للمستشفي وجاري متابعة الحالات الثلاث من قبل الفريق الطبي المعالج، منذ دخولهم غرفة العمليات وحتى بعد إنتهاء التداخلات بالقسطرة للإطمئنان على حالتهم الصحية.
تفاصيل إجراء أول 3 جراحات قسطرة أطفال ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد
تفاصيل إجراء أول 3 جراحات قسطرة أطفال ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

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