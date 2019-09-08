تكثيف العمل بالدقهلية لاسترداد حق الدولة وإزالة مخالفات المتقاعسين عن طلب التقنين

تكثف محافظة الدقهلية من إجراءاتها لتقنين الأوضاع لأراضى أملاك الدولة حيث شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ على ضرورة تكثيف العمل والانتهاء من اجراءات تقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة في أسرع وقت .





واكد محافظ الدقهلية، في تصريح له اليوم، على أهمية الإسراع في الرفع المساحي لكل المساحات المطلوب تقنين أوضاعها ، مؤكدا أنه لن يتهاون في تقنين الأوضاع وتحصيل موارد الدولة، مشددا على أهمية أن تنتهي كافة الإجراءات لكافة الطلبات بأقصى سرعة، وازالة كافة التعديات لكل المتقاعسين عن طلب التقنين.



