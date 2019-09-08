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محافظات

تكثيف العمل بالدقهلية لاسترداد حق الدولة وإزالة مخالفات المتقاعسين عن طلب التقنين

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:15 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى
تكثف محافظة الدقهلية من إجراءاتها لتقنين الأوضاع لأراضى أملاك الدولة حيث شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ على ضرورة تكثيف العمل والانتهاء من اجراءات تقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة في أسرع وقت . 

واكد محافظ الدقهلية، في تصريح له اليوم، على أهمية الإسراع في الرفع المساحي لكل المساحات المطلوب تقنين أوضاعها ، مؤكدا أنه لن يتهاون في تقنين الأوضاع وتحصيل موارد الدولة، مشددا على أهمية أن تنتهي كافة الإجراءات لكافة الطلبات بأقصى سرعة، وازالة كافة التعديات لكل المتقاعسين عن طلب التقنين. 

وأشار الى أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حق الدولة ،وأنها حريصة على مصلحة المواطنين بما لا يخالف القانون ولا يتسبب في إهدار أموال الدولة.

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