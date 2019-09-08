الصيادلة تشكل لجنة لبحث قانون الضريبة على الدخل مع وزارة المالية

عقدت النقابة العامة للصيادلة اجتماعا اليوم مع النقابات الفرعية لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المزمع مناقشته فى دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، بالإضافة إلى تحديد توصيات ومقترحات النقابة الخاصة بمشروع قانون الضريبة على الدخل وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تقوم وزارة المالية بدراستها حاليًا.



وتقرر تشكيل لجنة من النقابة العامة وممثلى النقابات الفرعية لتقديم هذه المقترحات ومناقشتها مع وزارة المالية.



وأصدرت النقابة بيانا بأهم القرارات الصادرة عن الاجتماع على النحو التالي :



أولا: بالنسبة لمشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة:



اتفق الحضور على أن يتم عقد اجتماعات وورش عمل لكافة قطاعات النقابات الفرعية للصيادلة بالمحافظات لتحديد توصيات النقابة ومقترحاتها التى لا تقبل المساس بها فى مشروع قانون مزاولة المهنة بصفتها طرف أصيل فى مشروع القانون على ان يتم عرض هذه المقترحات على اللجنة المشكلة بالنقابة العامة لدراستها وصياغة توصيات نهائية.



ثانيا: فيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة على الدخل وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة:



ناقش الحضور التوصيات والمقترحات المعدة فى هذا الشأن، وتم تعديل عدة نقاط هامة تمهيدًا لإرسالها لوزارة المالية حتى تتمكن من إعداد تقرير عنها قبل الاجتماع مع النقابة وتبادل الرأى فى هذا الشأن.



وسبق وأرسلت وزارة المالية خطابا لنقابة الصيادلة يفيد بأنها تقوم على دراسة وإعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل يحل محل القانون الحالي رقم 91 لسنة 2005، إضافة إلى دراسة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67لسنة 2016 لمعالجة مشكلات التطبيق ومواكبة التطورات فى نظام الضريبة.



وتم بالتوصيات التي حددتها النقابة مراعاة عوامل المصلحة العامة والتي تتطلب الوفاء بحقوق الدولة فيما يتعلق بالضرائب المستحقة، وأيضا تمكين صيادلة مصر من ادارة صيدلياتهم بأسلوب يوفر لهم النمو الاقتصادى والمالى المستدام حيث ان الصيدليات منشآت صغيرة يرتكز عملها فى الاتجار فى سلع مسعرة تسعيرة جبرية بناءا على فواتير شراء مذكور بها مجمل ربح محدد.



وتم خلال الاجتماع تحديد المشاكل والصعوبات التى تضر بالصيدليات فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبة على الدخل وكذلك تحصيل ضريبة القيمة المضافة والمقترحات الخاصة بهذه الضرائب.