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رئيس التحرير
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رياضة

#الزمالك يتصدر تويتر.. ومغردون: إن شاء الله نفرح النهارده

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:58 م
الزمالك
الزمالك
رنا اشرف
تصدر #الزمالك_اليوم موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث إن الزمالك سيواجه بيراميدز اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساء، على ملعب برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر.

وجاءت التعليقات بالمسانده لنادى الزمالك كالآتى: "ربنا يكرم #الزمالك الليله عشان خاطر الجيل الجديد يفرح #الكاس_يا_زمالك- #الزمالك ان شاء الله نفرح انهارده - الزمالك يلعب يكسب دايما والله🇦🇹🏆مين ف البلد دى🤔 يقدر علينا 🏆✌ - تفائلوا بالخير تجدوه .. ان شاء الله هنحتفل بالكأس بالليل 🙏💙 - صباح #الزمالك جداا - صباح الكأس ال ٢٧ بإذن الله... الزمالك بطل كأس مصر.


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