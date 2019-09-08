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منوعات

آراء المواطنين حول قرار استبدال التوك توك بسيارة ميني فان.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:16 م
صدى البلد
ماجدة المهدى - عدسة : احمد بيسو
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

رصدت عدسة صدى البلد آراء بعض المواطنين حول قرار استبدال التوك توك بسيارة الميني فان.

قال عباس أحمد إنه يجب بالفعل تطبيق هذا القرار وبأسرع وقت لأن تواجد التوك توك في شوارع وقرى مصر يؤدي إلى حدوث الكثير من الكوارث وحوادث السرقة والاغتصاب وحوادث الطرق ولكن السيارة الميني فان ستكون أكثر أمنا وأمانا على المواطنين بشكل كبير.

وأضاف علي سعيد، أن هذا القرار كان يجب اتخاذه منذ فترة كبيرة وقبل انتشار التوك توك بهذا الشكل الكبير في شوارع وقرى مصر ومن الصعب تطبيق هذا القرار على جميع المناطق في مصر وبالأخص في العشوائيات والحواري والأزقة فيجب دراسة هذا القرار جيدا قبل تطبيقه ووضع تقنين التوكتوك لعدم خروجه إلى المناطق الأخرى الغير مسموح له الخروج لها وتطبيق عقوبة سحب التوك توك على الفور.

وأشار ياسر عبدالله إلى أن هذا القرار غير منصف لأنه سوف يظلم فئة كبيرة من الشعب المصري لا تملك ثمن شراء السيارة الفان ولا تقدر على استبدال التوك توك بها ولكن إذا وجب تطبيق هذا القرار فيجب على الحكومة تسهيل توافر السيارة الميني فان بأسعار مناسبة بحيث لا يتضرر المواطن المصري في توفير قوت يومه لعائلته.

وتابع محمود علي ان هذا القرار صائب بالفعل وسيصب في مصلحة المواطن والدولة وسيسهم في الحد من عنصر الجريمة التي تسبب فيها التوك توك وحوادثه لانها ستكون سياره ذو وجهه حضاريه تغلق بأبواب لتكون أكثر أمنًا على الأطفال وستكون مرخصة وتطبق قوانين على سائقها بالا يكون طفلاً لأن العامل الرئيسي في حوادث الطرق هو قيادة الأطفال للتوك توك وعدم وجود قوانين أو تراخيص.

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