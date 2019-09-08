مطور عقاري: خفض سعر الفائدة يساهم في نمو قطاع العقارات

قال المهندس محمد فؤاد، مطور عقارى، إن انخفاض سعر الفائدة من البنك المركزى مؤخرًا يؤثر إيجابًا على القطاع العقاري ويساعد على تحريكه ومنحه دفعة قوية.





وأضاف "فؤاد" فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن خفض الفائدة يساهم بشكل كبير في حل مشكلة قطاع التمويل العقاري الذي يُعد الرابح الأكبر من هذا الانخفاض نظرًا لتخفيض جزء من الفائدة على العميل الراغب في الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري.



