مطور عقاري: خفض سعر الفائدة يساهم في نمو قطاع العقارات

قال المهندس محمد فؤاد، مطور عقارى، إن انخفاض سعر الفائدة من البنك المركزى مؤخرًا يؤثر إيجابًا على القطاع العقاري ويساعد على تحريكه ومنحه دفعة قوية.
وأضاف "فؤاد" فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن خفض الفائدة يساهم بشكل كبير في حل مشكلة قطاع التمويل العقاري الذي يُعد الرابح الأكبر من هذا الانخفاض نظرًا لتخفيض جزء من الفائدة على العميل الراغب في الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري.
وتابع، أن أكبر مشكلات القطاع العقارى فى مصر هي تراجع القدرة الشرائية وصعوبة تمويل الفئة الأكبر من المواطنين لوحداتهم السكنية بشكل مباشر، لذا يعد التمويل العقارى على فترات طويلة وبفائدة بسيطة هو الحل الأمثل، خاصة لو تمت تيسيرات إضافية لقطاع العقارات ومنحه ميزة نسبية فى سعر الفائدة مثل مبادرة التمويل بفائدة من 8% إلى 12% المقترحة من المطورين ووعد البنك المركزى بالاستجابة لها.