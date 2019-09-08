نظم رحلتك وانت ف مكانك.. أفضل مواقع إلكترونية لعشاق السفر

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يصعب على بعض الأشخاص الذين يفضلون السفر خارج بلادهم، تنظيم رحلة سياحية أو العثور على أفضل العروض مثل حجز الغرف أو حجز تذاكر الطيران، ولكن مع تقدم التكنولوجيا والانتشار الواسع لاستخدام شبكة الإنترنت يمكنك العثور بسهولة على ما ترغب فيه قبل قيامك بالرحلة، وإليك بعض المواقع المدهشة التى قد تساعدك في تنظيم رحلتك بل والعثور على أفضل العروض من شركات الطيران المختلفة، وعروض مميزة أخرى قد لا تتوقع وجودها وفقا لما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.(Jack Flight Flight Club) هى شركة تأسست عام 2016، تقوم بإرسال رسالة لك عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكى، تركز على مساعدة المشتركين بها في العثور على رحلات طيران رخيصة وبأقل سعر باستخدام أفضل العروض من شركات الطيران، على سبيل المثال، رحلة من لندن إلى طوكيو مقابل 248 جنيهًا إسترلينيًا، ومن إينفيرنيس إلى هاواي مقابل 289 جنيهًا إسترلينيًا، الاشتراك بالنشرة الإخبارية مجانيًا، ولكن أفضل العروض تأتي مع خدمة بريميوم "premium" مقابل 35 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا.ويقول مؤسس شركة "جاك شيلدون": "أعيش من أجل الكشف عن الرحلات الجوية الرخيصة ومشاركتها بين المستخدمين"، بعد التسجيل باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني على موقع (jacksflightclub.com)، ستبدأ باستلام أفضل العروض على الرحلات الدولية من المملكة المتحدة وأيرلندا مرة أو مرتين في الأسبوع، وتجني الشركة أموالها من خلال أعضاء متميزين بدلًا من شركات السفر.ليست فقط شركات الطيران التى تقدم عروضا مميزة لعملائها، فبعض الفنادق تقدمها أيضًا، وتقدم شركة جديدة خصم 50% على الأقل من تكلفة الغرف كعروض عادية، كل ما عليك فعله هو التسجيل مجانًا على موقع (upgradeus.com) ، وإدخال تواريخ الفنادق الخاصة بك وسوف يتفاوض موقع "upgradeus" الذي أنشأه Guy Ratcliffe، رجل أعمال بريطاني، نيابةً عنك.إذا كنت قد تعبت من البحث عن رسائل البريد الإلكتروني المنفصلة عن الرحلات الجوية والفنادق وتأجير السيارات والأنشطة السياحية، فقد تكون شركة Tripit" التي مقرها الولايات المتحدة (tripit.com) يمكنها مساعدتك، فقط قم بالتسجيل عبر الإنترنت مجانًا، ثم أرسل إليهم معلومات حول رحلتك فور وصولها، ينشئ موقع الويب خط سير واضحا مع جميع عناصر رحلتك ومن السهل مشاركتها مع الآخرين.يمكنك حجز صالة المطار بسهولة من خلال موقع (loungebuddy.co.uk)، يعرض لك أسعار الصالات بدءًا من 20 جنيهًا استرلينيًا، انقر للتحقق من الصور وما إذا كان يتم تضمين الوجبات الخفيفة المجانية والمشروبات الكحولية بالإضافة إلى خدمة الواي فاي، ثم قم بالحجز عبر الموقع الإلكتروني، موقع الحجز تم تأسيسه عام 2013.تضيع حجوزات السفر في بعض الأحيان عندما يتعذر استخدامها أو بيعها، تعتبر شركة (Transfer Travel) التي أسسها رجل الأعمال البريطاني "سيمون باول" منذ ثلاث سنوات، منصة آمنة عبر الإنترنت تجمع المشترين والبائعين معًا، قام باول بإنشاء الموقع الإلكتروني بعد انفصاله عن صديقته وإدراك أنه كان هناك سوق لقضاء العطلات غير المستخدمة لأنهم كانوا على وشك الذهاب في رحلة بقيمة 3000 جنيه إسترليني، يمكنك تسجيل الدخول إلى الموقع (transfertravel.com) بسهولة.خدمات توصيل الأمتعة من الباب إلى الباب يمكن أن توفر الكثير من المتاعب "sendmybag.com) "Send My Bag ) هي شركة رائدة في هذا المجال، يتكلف نقل أمتعة 60 كيلوجرام إلى إسبانيا 70 جنيهًا استرلينيًا، بينما في رايان اير التي تنقلها عبر المطارات تكون تكلفتها 75 جنيهًا استرلينيًا، وتحظى الخدمات بشعبية خاصة في الرحلات الطويلة إلى أسفل (30 كجم مقابل 318 جنيها إسترلينيا).يوجد أكثر من 600 شركة طيران مدرجة في الخطوط الجوية البديلة (alternative airlines.com)، والتي تتخصص في شركات الطيران الأقل شهرة مثل Belavia (بيلاروسيا)، Cebu Pacific (الفلبين)، Firefly (ماليزيا)، Lacsa (كوستاريكا) و Yakutia (الشرقية) روسيا)، إنه مثالي لأولئك الذين يحتاجون إلى رحلات جوية خارج المسار المعتاد.تتمثل الطرق المذهلة للتوفير في (Turnleftforless.com)، التي تأسست على يد عشاق السفر المتميزين في عام 2016، وهي تعد بـالسفر بالشمبانيا بميزانية من "prosecco"، وهذا مخصص للمسافرين الفائقين الذين يستخدمون برامج الولاء، ويتم تقديم المشورة حول كيفية صرف "النقاط" إلى أقصى حد من التأثير، إنه مفيد بشكل خاص لشركة الخطوط الجوية البريطانية، التي يخصص لها قسم الاشتراك في النشرة الإخبارية مجاني.إن فكرة مبادلة المنازل بأشخاص متشابهين في التفكير والسفر حول العالم مقابل تكلفة تذاكر السفر وحدها هي فكرة جذابة، Love Home Swap (lovehomeswap.com)، التي تبلغ رسوم اشتراكها السنوية 8 جنيهات إسترلينية، تجعلك على اتصال مع مالكي المنازل في الولايات المتحدة وتايلاند وإيرلندا وإسبانيا وأستراليا والعديد من المواقع الأخرى.سجل كحاضنة للحيوانات الأليفة مع TrustedHousesitters (Trustedhousesitters.com) ويفتح عالم جديد بالكامل من السفر، إنها 89 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا، وبمجرد تسجيل الدخول يمكنك التعبير عن اهتمامك بالحيوانات الأليفة في وجهات بعيدة مثل أستراليا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وكذلك في أوروبا.لا يلزم التسجيل للتحقق من تذاكر الطيران المختارة بعناية لأمثال نيو أورليانز وإسطنبول وسيشيل على متن Secret Flying (secretflying.com) ، مع توفير 50٪ في بعض الأحيان. الموقع ، الذي تأسس في عام 2014 ، يراقب الأسعار على skyscanner.net ويقوم بإعلامها يوميًا، وشملت آخر لندن إلى غواتيمالا مقابل 368 جنيه استرليني، قم بتنزيل التطبيق لعمليات بحث محددة.