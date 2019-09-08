استراتيجية جديدة وقرارات حاسمة بالأهلي لمواجهة اللجان الإلكترونية بالسوشيال ميديا



وأضاف أن الأمر تناول خلافات العامري فاروق نائب رئيس الأهلي مع رئيس النادي ومرة أخري مع المهندس خالد مرتجي عضو المجلس وهي - علي حسب وصف المصدر- خلافات صحية في مجلس قوامه ١١ فردا بخلاف رئيس النادي.



وأوضح أن تلك اللجان التي تستغل حماس الجماهير الحمراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي من أشعلت أزمة خالد الدرندلي أمين الصندوق وكذلك التعاقد مع المدير الفني السويسري الجديد رينيه فايلر، وهو ما تم ملاحظته ومعرفة العناصر القائمة عليه بدقة شديدة.



واستمع مجلس إدارة النادي في جلسته لرؤية محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بشأن تناول أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لأخبار النادي الأهلي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التليفزيونية والصحف والمجلات، والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو الرد على أراء الجماهير ونشر أخبار وأراء وصور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه وهو ما يسمح للغير بالتعرض للنادي أو مجلس إدارته أو أعضائه بالإساءة.



وعرض الخطيب وجهة نظره فى هذا الشأن من حيث منع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي من تناول أخبار النادي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التليفزيونية والصحف والمجلات والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو الرد على آراء الجماهير ونشر أخبار وآراء وصور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه.



على أن يعد هذا القرار من القرارات التى تصدر فى المسائل التى لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي وذلك عملًا بالمادة 9 من اللائحة.



وعلـيـــه وبعد المناقشة وافق المجلس بالإجماع على عدم قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي، بتناول أخبار النادي الأهلي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو آراء الجماهير بأية صورة من الصور، وكذا حظر نشر أخبار أو صور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في حق المخالف، على أن يعد هذا القرار من القرارات التي تصدر في المسائل التي لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي ويأخذ حكمها، وذلك عملا بالمادة 9 من اللائحة.



عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا اعتمد خلاله قرارات لجنة التخطيط برئاسة الدكتور طه إسماعيل في التعاقد مع المدير الفني الجديد لفريق الكرة رينيه فايلر ومعاونيه الثلاثة ورواتبهم وعقودهم، ونجح محمود الخطيب رئيس النادي في وأد الصدع الذي أحدثته بعض اللجان الإلكترونية في التصيد لتويتة الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس الإدارة واتخاذ كلامها نحو مجري معين هدفه إحداث الوقيعة بين إدارة النادي والجماهير.وكشفت مصادر خاصة أن مجلس إدارة النادي يتفهم بدقة وجود كتائب إلكترونية موجهة هدفها تصدير الأزمات والمشاكل لأعضاء مجلس الإدارة والوقيعة بينهم وبين الجماهير تارة ومع الفرق الرياضية في تارة أخري، وقالت المصادر إن تلك اللجان تنشط في أوقات معينة وهو ما حدث خلال مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا بحيث تم شحن الأجواء من الجماهير التونسية رغم أن علاقات ناديي الأهلي والترجي تاريخية وراسخة.