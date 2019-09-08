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فن

شاغلين نفسكوا بيا ليه؟.. أحمد إبراهيم يرد على مهاجمي زواجه من أنغام.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:03 م
الموسيقي أحمد إبراهيم
الموسيقي أحمد إبراهيم
شروق ابراهيم - اية عاطف - عدسة عز حسين
قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم إنه تعرض لهجوم لاذع من رواد سوشيال ميديا وبعض وسائل الإعلام على مدار الأشهر الماضية، بعد إعلان زواجه من أنغام، وذلك خلال حلوله ضيفا في موقع صدى البلد الإخباري.

وصرح أحمد إبراهيم: "البعض قال عني أنني بحاجة لشهرة أو مال أو مجد وآخرون وصفوني بقليل الخبرة وأنني في بداية مشواري الفني وتعجبت كثيرا من هذا الوصف.. أنا أعمل في المجال الموسيقي قبل 17 عامًا".

وشدد أحمد إبراهيم: "أول عمل موسيقي قدمته كانت أغنية على بالي لـ شيرين عبد الوهاب التي حققت نجاحا مبهرا وحينها كان عمري لا يتعدي الـ 19 عامًا".

وأضاف: "أنا فاشل أنا وصولي مهما كان وصفهم أو يراني البعض .. شغالين نفسكوا بيا لية".

وتابع أحمد إبراهيم: "هؤلاء الأشخاص الذين تركوني إذا كنت شخصا قليل الأصل كنت سأفعل مثلهم وأظهر أخطاءهم وأروي وقائع عنهم ليست في صالحهم ولكنني تربيت كما تربى معظم جيلي على الأصول المصرية وهو احترام الجميع".

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