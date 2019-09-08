انتظام الدراسة بجميع مراحل التعليم بـ المدارس اليمنية في مصر.. اليوم

انتظمت الدراسة، اليوم الأحد، في جميع المراحل التعليمية بالمدارس اليمنية المتواجدة على أرض مصر، والتي تطبق مناهج التعليم اليمني وتقدم خدماتها لأبناء الجالية اليمنية المقيمين بمصر.



وأكد الدكتور محفوظ سلام رئيس مجلس إدارة مدرسة اليمن الحديثة، انتظام سير العملية التعليمية للطلاب اليمنيين بالمدرسة اليمنية الحديثة، وانطلاق العام الدراسي 2019/2020 لجميع المراحل التعليمية، لافتًا إلى أن الدراسة بالمدرسة اليمنية الحديثة انتظمت بفضل التعاون المثمر مع الجانب المصري، مشيدًا بالتسهيلات الحكومية المصرية لأبناء الجالية اليمنية والاهتمام بتيسير الإجراءات التأمينية والتعاون من أجل تذليل أي عقبة.



وقال سلام، في بيان له اليوم، إن المدرسة اليمنية الحديثة هي فكرة بدأت مع وجود عدد كبير من أبناء الجالية اليمنية الذين حضروا إلى مصر ويرغبون في مواصلة دراستهم وفق المناهج اليمنية، خاصة أن المدارس الحكومية المصرية امتلأت بأبناء الجالية اليمنية. كما أن المدارس الخاصة المصرية مزدحمة عن آخرها.



وأكد أن تعليم الطلاب رسالة سامية والحفاظ عليها أمر حتمي، قائلًا:" حرصنا على تعليم أبنائنا يأتي من إيماننا بسمو رسالة التعليم وأهمية بناء أجيال جديدة قادرة على المنافسة ومواجهة تحديات المستقبل".