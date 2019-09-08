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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضوة في مجلس السيادة بالسودان تطلع على قضايا جالية بلادها بالسعودية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:58 م
صدى البلد
أ ش أ
أٌطلعت عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عائشة موسى، على جهود وبرامج وأنشطة الملتقى الثقافي الاجتماعي للجالية السودانية بالمملكة العربية السعودية، ودوره في تعزيز العلاقات بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها عبر الدبلوماسية الشعبية.
وبحثت موسى، خلال لقائها اليوم /الأحد/ بالقصر الجمهوري عبد المنعم محمد أحمد العوض، الأمين العام لملتقي الجالية السودانية بالسعودية، التحديات التي تواجه الملتقى، وفي مقدمتها مساعي حلحلة قضايا تعليم أبناء المغتربين، وقضايا الأسر المتعلقة بنظم ولوائح الإقامة النظامية بالإضافة إلى قضايا استثمارات المغتربين.

ووعدت عضوة مجلس السيادة بعرض قضايا الجالية على المجلس، وإيلائها الاهتمام اللازم بما يحقق أهداف وبرامج الملتقى.

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