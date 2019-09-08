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رياضة

بث مباشر .. مباراة إسبانيا وجزر فاروه في تصفيات يورو 2020

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:56 م
منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
محمد السعيد
يواجه منتخب إسبانيا نيظره منتخب جزر فاروه، اليوم، الأحد، ضمن منافسات المجموعة السابعة، من التصفيات المؤهلة لبطلوة يورو 2020.

موعد مباراة إسبانيا وجزر فاروه في تصفيات يورو 2020:

وتقام مباراة إسبانيا وجزر فاروه في تمام التاسعة غلا ربع مساء، وتذع عبر قناة قناة بي غن سبورت 1.

ويسعى منتخب إسبانيا لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل لبطولة يورو 2020، بينما يطمح منتخب جزر فاروه في تحقيق نتجية إيجابية أمام الماتدور.

جدول ترتيب المجموعة السادية:

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة، بينما يتزيل منتخب جزر فاروه جدول الترتيب بدون رصيد.

مباريات آخرى في تصفيات يورو 2020:

ويلتقي اليوم ايضا ضمن تصفيات يورو 2020، إيطاليا مع فنلندا، وأرمينيا مع البوسنة والهرسك، وسويسرا مع جبل طارق، وجورجيا مع الدنمارك، ورومانيا مع مالطة، والسويد مع النرويج.




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