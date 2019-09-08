النصر يواجه الأهلي الليبي وديا اليوم

يخوض فريق النصر مباراة ودية أمام الأهلي الليبي في الرابعة عصر اليوم على ملعب النصر بمصر الجديدة ضمن الاستعدادات للموسم القادم بالدوري الممتاز ب.



كما استقر سيد عيد المدير الفني للنصر على مواجهة الألومنيوم بعد غدا الثلاثاء كما سيخوض النصر مواجهة قوية عندما يحل ضيفا على فريق طنطا يوم الخميس المقبل.



ويسعى الجهاز الفني للنصر لخوض أكبر عدد من المباريات الودية الفترة خلال للقادم من أجل رفع درجة التجانس والانسجام بين جميع اللاعبين الجدد والقدامى ورفع درجة التركيز وحساسية المباريات.



وقال سيد عيد إن النصر يبني فريق جديد للمستقبل وان الجهاز الفني نجح في انتقاء عناصر جيدة وأن النصر سيظهر بشكل جيد هذا الموسم.