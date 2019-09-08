طرق التعامل مع ترميم الآثار الثقيلة بالمتحف المصرى الكبير.. فيديو

قال الدكتور حسام راشد مدير عام ترميم الآثار الثقيلة بالمتحف المصري الكبير : إنه يتم استقبال الآثار الثقيلة من كافة المتاحف لترميمها بالمتحف الكبير تمهيدا لعرضها بالمتحف.





وكشف حسام راشد ، خلال لقاء خاص ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN ، اليوم الأحد ، عن خطوات ترميم الآثار الثقيلة والتى تختلف عن صغيرة الحجم بطرق التناول، النقل عن طريق الإستعانة بفريق عمل متخصص لتأمين وترميم القطع الثقيلة.





وأوضح أن قسم ترميم القطع الآثرية الثقيلة تهتم أيضأ بجانب العنصر البشرى عن طريق إمداده بدورات تدريبية لوسائل الأمان والتى تتضمن الملابس وارتداء الخوذة وأحذية خاصة عندما يصعد إرتفاعات شاهقة عند ترميم على سبيل المثال تمثال رمسيس الثانى والذى يبلغ إرتفاعها 30 مترا .



