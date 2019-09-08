سامح شكري يزور الخرطوم للقاء رئيس الوزراء السوداني

ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن سامح شكري وزير الخارجية سيصل فجر غد الإثنين إلى الأراضي السودانية مبعوثا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وأوضحت الوكالة في بيان مقتضب لها اليوم سيلتقي خلال الزيارة برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.