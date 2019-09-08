سلامة الجوهري يلتقي وزيرة الهجرة برفقة وفد من زفتي لعرض مشاكل العاملين في الخارج

التقي اللواء سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتي بمحافظة الغربية، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج برفقة وفد من أبناء زفتي العاملين بالخارج لعرض المشاكل التي يواجهونها في مختلف الدول التي يعملون بها.





وعرض أبناء زفتي المشاكل العامة التي تواجه المصريين العاملين بالخارج، ومنها مشكلة الإجازات في الجهات التي يعملون بها، ومشكلة التأشيرات، وتدريب العمالة وتوعيتهم بقوانين البلاد التي يعملون بها، ومشكلة العاملين بأفريقيا ، والمتوفين بالخارج، وغيرها.





وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل علي كافة هذه المشاكل، لأن المصري بالخارج جندي لمصر، وأكبر مصدر للعملة الصعبة، خاصة بعد القضاء علي السوق السوداء، موضحة أن الوزارة تعد قانون الهجرة لحل كافة هذه المشاكل.





وأوضحت "مكرم" أن هناك قرار من رئيس مجلس الوزراء بفتح الإجازات للخاضعين تحت قانون الخدمة المدنية، أما الجهات غير الخاضعة للخدمة المدنية غير ملتزمون بهذا القرار، وجار العمل علي حل تلك المشكلة.





وأشارت وزيرة الهجرة أن أكبر وأحسن نموذج للعمالة المهاجرة هي الفلبين، وتم الاتفاق علي التعاون مع الفلبين ولجنة الهجرة المشكلة برئاستها لبحث كيفية تجهيز العمالة للعمل بالخارج وحفظ حقوقهم، وتوعية العاملين وتدريبهم، إلي جانب البحث مع رجال الأعمال المصريين لفتح أسواق عمل في أفريقيا ومعرفة متطلبات سوق العمل.





وأوضحت الوزيرة أنه يتم حاليا العمل علي قانون الهجرة، والذي سيحل معظم هذه المشاكل، ومن ضمنها المظلة التأمينية للعاملين في الخارج، وقانون الجاليات، وحل مشكلة مكاتب الهجرة التي تستغل المصريين.



