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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تعلن دعمها إجراء حوار مباشر بين باكستان والهند بشأن كشمير

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:08 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الولايات المتحدة دعمها لإجراء حوار مباشر بين باكستان والهند لإنهاء التوترات المتزايدة بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه بينهما.
وذكرت صحيفة (إكسبرس تربيون) الباكستانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا أليس ويلز استخدمت منصات التواصل الاجتماعي لتوضيح أن بلادها سوف تواصل دعم الحوار بين الدولتين المتجاورتين المسلحتين نوويا بشأن كشمير وغيرها من القضايا ذات الاهتمام.
وكانت واشنطن قد أعربت، في وقت سابق، دعمها لإجراء حوار مباشر بين إسلام أباد ونيودلهى بشأن إقليم كشمير، كما عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيام بدور الوساطة بين البلدين.

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