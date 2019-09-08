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برلمان

برلماني عن قطاع البترول: قاطرة التنمية والاستثمار في مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:25 م
فريدة محمد
أشاد النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة، بقطاع البترول والبتروكيماويات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة،لافتا إلى أن هذين القطاعين هما قاطرة التنمية والاستثمار في مصر، حيث نجح قطاع البترول في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة ، حيث طرحت وزارة البترول 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر.

وأكد النائب طارق متولي أن مصر تولى اهتماما كبيرا بصناعة البتروكيماويات لأنها تمثل مستقبلها فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من صناعات تكميلية مهمة تدفع عجلة الإنتاج وتحسن وتيرة الاقتصاد محليا وخارجيا، حيث لديها كل المقومات اللازمة لقيام صناعة بتروكيماوية متميزة فى منتجاتها وقوية فى اقتصادياتها.

وأضاف أن البتروكيماويات تعتبر الحصان الأسود والقاطرة للصناعات والدخل القومي في الفترة القادمة، حيث ستوفر صناعات صغيرة ومتوسطة الصغر كقيمة مضافة للمنتجات، وأن الدولة ووزارة البترول تعمل جاهدة على جذب وتشجيع الاستثمار فى قطاع البتروكيماويات لمشروعات ذات جدوى فنية واقتصادية وبالتركيز على تنويع الإنتاج بمنتجات بتروكيماوية متخصصة والتي من شأنها تعزيز إجمالي الناتج المحلي.

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