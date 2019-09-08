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تعليم

بجامعة جنوب الوادي.. افتتاح شعبة أسنان لطلاب علمي علوم بالمعهد الفني الصحي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:59 م
المعهد الفني الصحي
المعهد الفني الصحي
يوسف رجب
أعلن الدكتور عيسى حجازي عميد المعهد الفني الصحي بجامعة جنوب الوادي بقنا، عن بدء الدراسة بشعبة الأسنان بالمعهد لخريجي الثانوية العامة تخصص علمي علوم وأن العمل جاري على قدم وساق لتفعيل بقية التخصصات بالمعهد، لافتًا إلى تكليف طلاب المعهد مباشرةً بعد التخرج مع اقتراب تخريج أول دفعة خلال العام الدراسي الجاري 2019/2020 وذلك بالتنسيق مع قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان لسد العجز بمستشفيات قنا الجامعية من التخصصات الموجودة بالمعهد.

و أضاف حجازى، تخريج أول دفعة بشعب المعامل والأشعة والصيانة الطبية والتسجيل الطبي والإحصاء، يمثل فرصة عظيمة نحو سد العجز لهذه التخصصات بمحافظة قنا والارتقاء بالخدمة الطبية بصورة عامة.

وأكد محمود أحمد مصطفى، أمين المعهد، بأنه تم تجهيز المعهد بجميع المعامل والوحدات التدريبية للطلاب استعدادًا للعام الدراسي المقبل في إطار التوجه نحو توفير خريج على مستوى عالي من الكفاءة، كما تم تجهيز أماكن الفصول الدراسية لانتظام الدراسة من اليوم الأول.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص يوم 15 سبتمبر 2019 لاختبار القدرات والسمات لطلاب المعهد الفني الصحة بقنا المستجدين من خلال لجنة من أساتذة كلية الطب حيث تتاح أمام طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم علوم الالتحاق بشعب المعامل والِأشعة والأسنان والتسجيل الطبي والاحصاء ولطلاب شعبة العلمي رياضة الالتحاق بشعب صيانة الأجهزة الطبية والتسجيل الطبي والاحصاء ولطلاب الدبلوم الفني الصناعي الكترونيات الالتحاق بشعبة صيانة الأجهزة الطبية ولطلاب الدبلوم الفني التجاري شعبة التسجيل الطبي والاحصاء.

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