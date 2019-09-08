مهاجم المنتخب السعودي: نسعى لتطبيق مفاهيم رينارد بشكل تدريجي

شدد عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي، سعي لاعبي المنتخب السعودي لتطبيق تعليمات و مفاهيم هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الأخضر، مشيرا إلى أن الجميع يعمل ويجتهد ويطبق مفاهيم المدرب التدريبية بشكل تدريجي.



وقال الحمدان في لقائه مع قناة "العربية": "هناك العديد من المهاجمين الجيدين، نحاول أن نثبت نفسنا، وأرى أننا لعبنا جيدا أمام مالي و نعمل على تصحيح السلبيات، لكي نظهر بأفضل شكل أمام اليمن".



وتابع اللاعب: "رينارد أحد الخبراء في تدريب المنتخبات، ونطبق ما يعلمنا إياه بطريقة تدريجية".



ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة اليمن، الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر الجاري، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2020، و كأس آسيا 2023.