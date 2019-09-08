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برلمان

مشيدا بملف تعويض أهالى النوبة.. حساسين: الرئيس يلتزم بما يتعهد به أمام الشعب

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:21 م
سعيد حساسين عضو
سعيد حساسين عضو مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، أن ما أعلنه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ورئيس اللجنة الوطنية بشأن ملف التعويضات لمتضرري النوبة وأن محافظة أسوان علقت أسماء مستحقي التعويضات من متضرري النوبة، ممن لم يسبق تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها، والتعويضات المخصصة لكل منهم، في ذات أماكن لجان تقديم الرغبات إنما هو دليل قاطع على تنفيذ كل ما يتعهد به الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام شعبه.

ووجه " حساسين " فى بيان له أصدره اليوم، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على الالتزام التام بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى على أرض الواقع وذلك بعد انتهاء اللجنة الفرعية المعنية بفحص وتحديد رغبات المتضررين من تخصيص التعويضات لكل المتضررين الذين تقدموا بطلبات تحديد الرغبة في التعويض والبالغ عددهم (6350) مستحقا للتعويض.

وقال الدكتور سعيد حساسين إن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى فتح الملفات والمشكلات التى استمرت لعقود طويلة مثل ملف تعويضات أهالى النوبة موجها تحية قلبية للرئيس السيسى على اهتمامه الإنساني غير المسبوق فى تاريخ مصر بمشكلات كل المصريين.

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