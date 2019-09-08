هيئة الكتاب تصدر كتاب صراعات الحرب الباردة فى أفريقيا

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب بعنوان "صراعات الحرب الباردة فى أفريقيا" تأليف د. على متولى أحمد وتقديم د. السيد فليفل.



واختار المؤلف غينيا كوناكرى نموذجا ١٩٥٨-١٩٨٤ ويرجع ذلك لاستقبال غينيا وتعتبر أول إقليم فى أفريقيا حصل على استقلاله من الاستعمار الغربى بدون اراقة دماء.



وينقسم الكتاب إلى خمسة فصول يسبقها تمهيد يتضمن عرضا لمحددات السياسة الأمريكية تجاه القارة الإفريقية بوجه عام فى أعقاب الحرب العالمية الثانية.



وجاء الفصل الأول بعنوان موقف الولايات المتحدة من استقلال غينيا، أما الفصل الثاني سياسة الولايات المتحدة الاقتصادية تجاه غينيا يتناول أبرز الاتفاقيات التى تمت بين جمهورية غينيا المستقلة والولايات المتحدة.



ويعالج الفصل الثالث موقف الولايات المتحدة من سياسة غينيا تجاه قضايا الجوار الإفريقي، فى حين يكشف الفصل الرابع النقاب عن موقف الولايات المتحدة من علاقات غينيا السياسية والاقتصادية بالمعسكر الشرقى، ويتحدث عن الاستراتيجية التى انتهجها المعسكر الشرقى لاختراق دولة غينيا الجديدة ثم نشأة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين.



وأخيرا يعرض الفصل الخامس موقف الولايات المتحدة من علاقات غينيا العسكرية والثقافية بالمعسكر الشرقى.



وينهى المؤلف كتابه بخاتمة تتضمن النتائج التى توصلت إليها الدراسة.