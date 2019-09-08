وكيل شباب البرلمان : وزير الأوقاف وضع الجميع أمام مسئولياته لمواجهة الخونة والعملاء

أشاد الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والقيادي بحزب مستقبل وطن، بتصريحات وزير الأوقاف التي طالب فيها بدعم الدولة في مواجهة الخونة والعملاء وتأكيده أن الحياد في قضايا الدولة خيانة وأنه يجب خلق مناخ رافض للتطرف، وأن مساعي إسقاط الدولة والتطاول على المؤسسات وتشويهها بغير حق يجب التصدي له.



ووجه " حسين " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير لوزير الاوقاف لتأكيده على أننا نحتاج لكل متخصص. ففي حالة الحرب نحتاج جيشًا على الجبهة وجيشًا مدنيا من المتخصصين يخدم الحياة المدنية وكل منا جندي في مكانه وأن الجيش محتاج لجيش داخلي، فهناك فرق النفير مهمتها الدفاع عن الوطن فالجيش ابن الشعب، ودور كل واحد يكون جنديا في مكانه لنصبح دولة متكاملة، الهواة لما مسكوا كادوا يذهبون بالبلد للضياع والحمد لله ان ربنا أنقذنا وإذا لم نساند الحاكم العادل سنُبتلى بشخص ظالم، فمساندة الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني وديني وإنساني.



وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن وزير الاوقاف وضع الجميع أمام مسئولياته التاريخية للدفاع عن مصر وقائدها الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع المخاطر والتحديات والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا.



وقال الدكتور محمود حسين: "الحمد لله على ماحققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات ومشروعات قومية كبرى فى جميع أنحاء البلاد والحمد لله فالشعب المصري العظيم كان ولايزال وسوف يظل مؤيدا ومساندا بكل قوة لجميع سياسات الرئيس السيسي داخليا وخارجيا .. ويكفى هذا الشعب العظيم أن الرئيس السيسي في مختلف زياراته الخارجية يؤكد وبكل فخر واعتزاز أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي لما حققته مصر من إنجازات غير مسبوقة ".



كما أشاد الدكتور محمود حسين بحرص وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على طرح ومناقشة ملف الارهاب على مائدة المؤتمر الدولي الـ 30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى ينعقد يومى 15 و 16 من شهر سبتمبر الجارى بالقاهرة تحت عنوان : فقه بناء الدول رؤية فقهية عصرية بحضور نحو ثلاثمائة عالم من مصر ومختلف دول العالم.