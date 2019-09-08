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برلمان

برلماني: المدارس القرآنية البداية لتحصين أولادنا من الفكر المتطرف

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:05 م
المدارس القرانية
المدارس القرانية
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أشاد النائب خالد مشهور، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالمشروع المهم والمتميز الذي بدأته وزارة الأوقاف، وهو المدارس القرآنية، والتى وصل عددها إلى 1060 مدرسة خلال الفترة الأخيرة، قائلا: إنها البداية الصحيحة لتحصين أبنائنا من الفكر المتطرف وتعليمهم صحيح الدين على أيدى من يخافوا الله.

وقال النائب إن الجماعات المتطرفة كانت كثيرا ما تتخذ هذه الوسيلة من أجل الولوج إلى عقول أبنائنا وبث الفكر المتطرف تحت ستار تحفيظ القرآن وتعليم الدين، وفى الحقيقة هم يبثون السموم، ويخلقون جيلا متطرفا مدمرا لنفسه ووطنه.

وطالب النائب بالتوسع فى هذه المدارس وحث أولياء الأمور على إلحاق ابنائهم بهذه المدارس، خاصة أن التجارب السابقة هى التى جعلت البعض يحجم عن هذا المشروع، وأن وجود هؤلاء الأطفال في هذه المدارس يجعلهم يبتعدون عن الألعاب الإلكترونية ومواقع الإنترنت التى تهدر أوقاتهم وتبعدهم عن الدين، خاصة أن وزارة الأوقاف تتابع تلك المدارس بشكل دورى، وتجرى اختبارات دقيقة لاختيار المحفظين والمحفظات.

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