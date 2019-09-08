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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

غادة عجمي: عدم قدرة العاملين المصريين في الخارج على العودة غير مقبول

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:57 م
غادة عجمي، عضو مجلس
غادة عجمي، عضو مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وجهت غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، الشكر لوزارة القوى العاملة على حل أزمة المواطنات المصريات في السعودية، وقيام الوزارة بدورها في الحفاظ على حقوقهن واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإرجاعهن إلى أرض الوطن بناء على طلبهن.

وأوضحت غادة عجمي في بيان، أنه بعد تقدم 4 مواطنات مصريات، بطلب إلى مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة في السفارة المصرية بالسعوديةـ، للخروج من المملكة والعودة لمصر، بعد احتدام الخلاف بينهن وبين صاحبة العمل اللاتي كانوا يعملن لديها بمهنة نتيجة المعاملة غير اللائقة، فإن المكتب تواصل مع الوزارة وتم حل المشكلة.

وأكدت عضو البرلمان، أن فكرة عدم قدرة العاملين المصريين في عدد من الدول العربية على العودة إلى بلدهم حال مواجهة مشاكل أو برغبة منهم، أمر غير مقبول على الإطلاق ويجب بحث آليات دبلوماسية سريعة لحله، حفاظا على كرامة وحرية المواطن.

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