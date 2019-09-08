غادة عجمي: عدم قدرة العاملين المصريين في الخارج على العودة غير مقبول

وجهت غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، الشكر لوزارة القوى العاملة على حل أزمة المواطنات المصريات في السعودية، وقيام الوزارة بدورها في الحفاظ على حقوقهن واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإرجاعهن إلى أرض الوطن بناء على طلبهن.





وأوضحت غادة عجمي في بيان، أنه بعد تقدم 4 مواطنات مصريات، بطلب إلى مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة في السفارة المصرية بالسعوديةـ، للخروج من المملكة والعودة لمصر، بعد احتدام الخلاف بينهن وبين صاحبة العمل اللاتي كانوا يعملن لديها بمهنة نتيجة المعاملة غير اللائقة، فإن المكتب تواصل مع الوزارة وتم حل المشكلة.



